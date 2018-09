MÄRKTE-Nikkei beendet Handelswoche mit Kursgewinnen - Tech-Werte gefragt

Frankfurt/Tokio, 14. Sep (Reuters) - Hoffnungen auf eine Deeskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA haben Anleger in Asien zum Wochenabschluss zuversichtlich gestimmt. In Japan legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 1,2 Prozent auf 23.094 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um gut ein Prozent. Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans rückte um 1,2 Prozent vor. An den Börsen in China fiel die Freude dagegen etwas verhaltener aus, die wichtigsten Leitindizes notierten nur leicht im Plus. "Was der Markt jetzt braucht, ist Sicherheit", sagte Analyst Jim McCafferty von der Investmentbank Nomura. "Jeder weiß, dass ein Handelsdeal nicht unbedingt zum Besten für China ausfallen wird. Aber die Tatsache, dass es immer noch eine große Unsicherheit gibt, hält viele Investoren derzeit ab." Die Regierung in Washington hatte am Mittwoch China zu weiteren Gesprächen eingeladen und Peking hatte die Initiative begrüßt. Der Streit hält die Börsen seit Monaten in Atem, weil Investoren sich im Falle einer Zuspitzung vor einem ausgewachsenen Handelskrieg und dessen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft fürchten. Gefragt an den asiatischen Börsen waren vor allem Tech-Werte, nachdem Aktien aus dem Sektor bereits am Donnerstag an der Wall Street hoch im Kurs gestanden hatten. So stiegen in Südkorea die Titel von Samsung Electronics um vier Prozent, Tokyo Electron rückten um 1,6 Prozent vor und die ebenfalls in Tokio notierten Aktien von Advantest schlossen fünf Prozent fester. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 23.094,67 +1,2 Topix 1.728,61 +1,1 Shanghai 2.690,38 +0,1 CSI300 3.251,10 +0,5 Hang Seng 27.288,12 +1,0 Kospi 2.318,52 +1,4 Euro/Dollar 1,1696 Pfund/Dollar 1,3111 Dollar/Yen 111,86 Dollar/Franken 0,9651 Dollar/Yuan 6,8538 Dollar/Won 1.117,57 (Reporter: Ayai Tomisawa, Andrew Galbraith, Patricia Uhlig, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)