MÄRKTE-Stärkerer Yen verdirbt Anlegern in Japan die Laune

Frankfurt/Tokio, 28. Jan (Reuters) - Ein starker Yen hat Anleger an der Tokioter Börse am Montag vorsichtig gestimmt. Der 225 Werte umfassende Index Nikkei schloss 0,6 Prozent schwächer bei 20.649 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,7 Prozent. "Die Märkte mögen die starke Landeswährung nicht, besonders zu einem Zeitpunkt, zu dem sie auf die Quartalszahlen währungssensibler Unternehmen warten", sagte Investmentstratege Hiroyuki Fukunaga. Ein stärkerer Yen ist schlecht für die exportabhängige japanische Wirtschaft, deren Waren dadurch im Ausland teurer werden. Ein Dollar verbilligte sich um knapp ein halbes Prozent auf 109,25 Yen. Zurückhaltung an den Börsen herrschte auch wegen der vielen Unternehmensberichte, die in den nächsten Tagen erwartet werden. Mit Sorge blickten Anleger vor allem auf die Prognosen der Firmen, sagten Analysten. Die große Frage sei, welche Auswirkungen der seit Monaten schwelende Handelsstreit zwischen China und den USA auf die künftigen Ergebnisse der Unternehmen habe. Die Streitigkeiten zwischen Peking und Washington um höhere Zölle für Warenimporte in das jeweils andere Land belasteten die Börsen in China. Der Blue-Chips-Index CSI300 kam nicht vom Fleck. Die Börse in Shanghai verlor 0,2 Prozent. Im Laufe der Woche reist eine Delegation aus der Volksrepublik zu weiteren Verhandlungen in die USA. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.649,00 -0,6 Topix 1.555,51 -0,7 Shanghai 2.596,98 -0,2 CSI300 3.183,78 +0,0 Hang Seng 27.535,04 -0,1 Kospi 2.177,30 +0,0 Euro/Dollar 1,1411 Pfund/Dollar 1,3178 Dollar/Yen 109,33 Dollar/Franken 0,9914 Dollar/Yuan 6,7340 Dollar/Won 1.117,36 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Till Weber. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)