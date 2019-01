MÄRKTE-China-Sorgen treiben Anleger um - Nikkei schließt kaum verändert

Frankfurt/Tokio, 29. Jan (Reuters) - Die Furcht der Anleger vor einer Konjunkturdelle in China hat am Dienstag die Stimmung an den Börsen in Asien gedämpft. Der Nikkei-Index in Japan schloss kaum verändert bei 20.664 Punkten. Die Börse in Shanghai notierte leicht schwächer. Analysten verwiesen auf die unerwarteten Umsatzrückgänge von US-Konzernen wie dem Baumaschinenhersteller Caterpillar und dem Chipproduzenten Nvidia in China. "Wir haben damit gerechnet, dass eine Abschwächung der chinesischen Nachfrage negative Auswirkungen haben wird, aber das Verfehlen ihrer Umsatzziele war schockierend", sagte Yoshinori Shigemi von JPMorgan Asset Management. Aktien japanischer Caterpillar-Konkurrenten wie Komatsu und die Baumaschinen-Sparte von Hitachi gaben jeweils mehr als vier Prozent nach. Auch die Titel von Halbleiterproduzenten in Japan mussten Einbußen hinnehmen, nachdem Nvidia seine Prognosen gekappt hatte. Tokyo Electron gaben 2,4 Prozent nach, Advantest rutschten um 4,6 Prozent ab und Screen Holdings um 7,6 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.664,64 +0,1 Topix 1.557,09 +0,1 Shanghai 2.593,68 -0,1 CSI300 3.193,37 +0,3 Hang Seng 27.540,70 -0,1 Kospi 2.183,36 +0,3 Euro/Dollar 1,1436 Pfund/Dollar 1,3148 Dollar/Yen 109,28 Dollar/Franken 0,9917 Dollar/Yuan 6,7374 Dollar/Won 1.116,30 (Reporter: Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)