MÄRKTE-Pharma-Crash setzt Börse Tokio zu - Shanghai ebenfalls tiefer

Frankfurt/Tokio, 30. Jan (Reuters) - Unmittelbar vor Beginn der neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China fassen Anleger asiatische Aktien nur mit spitzen Fingern an. Die Börsen in Shanghai und Tokio verloren jeweils ein halbes Prozent auf 2581 und 20.556 Punkte. Dabei litt der japanische Nikkei-Index zusätzlich unter einem Kurssturz von Sumitomo Dainippon. Die Aktien des Pharmakonzerns verloren knapp 19 Prozent, nachdem ein Schlaganfall-Medikament bei Tests nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hatte. Rund ein Viertel des Nikkei-Verlustes ging auf das Konto von Dainippon. Die Titel des Forschungspartners SanBio stürzten sogar um fast 26 Prozent ab. Dies brockte dem Mother Market für japanische Startups, an dem SanBio notiert ist, mit einem Minus von 8,1 Prozent den größten Tagesverlust seit einem Jahr ein. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.556,54 -0,5 Topix 1.550,76 -0,4 Shanghai 2.575,58 -0,7 CSI300 3.168,48 -0,8 Hang Seng 27.551,44 +0,1 Kospi 2.206,20 +1,1 Euro/Dollar 1,1432 Pfund/Dollar 1,3085 Dollar/Yen 109,27 Dollar/Franken 0,9959 Dollar/Yuan 6,7115 Dollar/Won 1.115,70 (Reporter: Hakan Ersen, unter Mitarbeit von Ayai Tomisawa, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)