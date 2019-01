MÄRKTE-Fed-Zinsausblick beflügelt Börsen in Asien

Frankfurt/Tokio, 31. Jan (Reuters) - Die Aussicht auf ein langsameres Zinstempo der US-Notenbank hat Anleger an den asiatischen Börsen am Donnerstag angelockt. Der Nikkei-Index legte 1,1 Prozent auf 20.773 Punkte zu, der breiter gefasst Topix kletterte auf den höchsten Schlussstand seit Mitte Dezember. In China gewann der Shanghaier Index 0,4 Prozent. Die Federal Reserve will es nach dem Zinsfeuerwerk im vorigen Jahr 2019 ruhiger angehen lassen und signalisierte eine Pause bei ihren Zinsanhebungen. Händlern zufolge dürfte das tendenziell den Dollar schwächen und den japanischen Yen aufwerten lassen. Das wiederum könne die exportorientierten Unternehmen an der Tokioter Börse belasten. Deswegen seien die Kursgewinne in Japan nicht so groß wie an der Wall Street ausgefallen, sagte Stratege Takuya Takahashi beim Handelshaus Daiwa Securities. Gefragt waren Hersteller von Chip-Ausrüstungen. Advantest hatte seine Gewinnerwartungen nach oben geschraubt. Aktien des Halbleiterherstellers Screen Holdings verloren hingegen rund zehn Prozent, nachdem das Unternehmen den Ausblick für den Nettogewinn deutlich gesenkt hatte. "Das Marktumfeld verschlechtert sich, aber bei Screen sind hausgemachte Gründe für die kräftige Senkung verantwortlich", sagte Masahiro Nakanomyo, Aktienanalyst bei Jefferies Japan. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.773,49 +1,1 Topix 1.567,49 +1,1 Shanghai 2.584,57 +0,4 CSI300 3.201,63 +1,1 Hang Seng 27.951,52 +1,1 Kospi 2.204,85 -0,1 Euro/Dollar 1,1509 Pfund/Dollar 1,3143 Dollar/Yen 108,70 Dollar/Franken 0,9926 Dollar/Yuan 6,7013 Dollar/Won 1.112,55 (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)