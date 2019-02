MÄRKTE-Hoffnung auf Lösung für Zollstreit treibt Chinas Börse

Frankfurt/Tokio, 01. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf eine Lösung im Zollstreit mit den USA steigen Anleger in den chinesischen Aktienmarkt ein. Die Börse Shanghai stieg am Freitag um 1,2 Prozent auf 2616 Punkte. Den japanischen Nikkei-Index bremsten enttäuschende Firmenbilanzen aus. Er hielt sich knapp im Plus bei 20.788 Zählern. So gab Nomura mit umgerechnet 764 Millionen Euro den größten Quartalsverlust seit zehn Jahren bekannt. Vor diesem Hintergrund stellt die Investmentbank ihre Geschäftskunden-Sparte auf den Prüfstand. Für Nintendo ging es sogar gut neun Prozent abwärts. Zwar übertraf der Computerspiele-Spezialist mit seinem Quartalsergebnis die Markterwartungen, senkte gleichzeitig aber seine Absatzprognose für die Spielekonsole Switch. Unabhängig davon blickten Anleger gespannt auf ein geplantes Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping. Trump äußerte sich zuversichtlich dabei "den größten Deal aller Zeiten" erreichen zu können. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.788,39 +0,1 Topix 1.564,63 -0,2 Shanghai 2.618,23 +1,3 CSI300 3.247,40 +1,4 Hang Seng 27.889,67 -0,2 Kospi 2.203,46 -0,1 Euro/Dollar 1,1442 Pfund/Dollar 1,3101 Dollar/Yen 108,92 Dollar/Franken 0,9955 Dollar/Yuan 6,7384 Dollar/Won 1.118,62 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)