MÄRKTE-Börsianer in Japan zuversichtlich - Sony-Aktien schwächeln

Frankfurt/Tokio, 04. Feb (Reuters) - Getragen von der Hoffnung auf eine solide Konjunkturentwicklung in den USA haben sich Börsianer in Japan zu Wochenbeginn mit Aktien eingedeckt. Der Leitindex Nikkei schloss ein halbes Prozent fester bei 20.883 Punkten. Der breiter gefasste Topix legte 1,1 Prozent auf 1.581 Zähler zu. "Börsianer schauen diese Woche besonders darauf, wie sich die Bilanzen von US-Unternehmen entwickeln", sagte Junichi Ishikawa, Analyst beim Brokerhaus IG Securities. "Risikofaktoren bleiben aber die politischen Entwicklungen und vor allem der Handelsstreit zwischen China und den USA." Die Börsen in Shanghai und Shenzen bleiben wegen der Feiern zum chinesischen Neujahrsfest die ganze Woche geschlossen. Besonders Finanzwerte profitierten von den unerwartet guten Arbeitsmarktdaten in den USA, die die Regierung in Washington am Freitag veröffentlicht hatte. Die Branchenindizes für japanische Versicherer und Banken legten 1,9 und 1,3 Prozent zu. Aktien von Dai-ichi Life kletterten 2,6 Prozent, Mitsubishi UFJ Financial Group rückten um ein Prozent vor. Die Aktien von Sony brachen um 8,1 Prozent ein. Eine Schwäche im Geschäft mit Computerspielen macht dem Unterhaltungskonzern zu schaffen. Honda gaben 3,5 Prozent nach. Preisnachlässe in den USA und Kosten zur Behebung von Qualitätsproblemen bei bestimmten Modellen führten zu einem Gewinneinbruch bei Japans drittgrößtem Autobauer. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.883,77 +0,5 Topix 1.581,33 +1,1 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 27.990,21 +0,2 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1446 Pfund/Dollar 1,3069 Dollar/Yen 109,76 Dollar/Franken 0,9966 Dollar/Yuan 6,7426 Dollar/Won 1.119,28 (Reporter: Shinichi Saoshiro und Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)