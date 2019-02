MÄRKTE-Bilanzen überzeugen Anleger in Asien nicht - Nikkei schwächer

Frankfurt, 05. Feb (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen sind am Dienstag an der Seitenlinie geblieben. Der japanische Leitindex in Tokio verlor 0,2 Prozent auf 20.844 Punkte, der breiter gefasste Topix lag 0,1 Prozent höher. Die Anleger müssten eine Reihe von Firmenbilanzen verdauen, sagte Ökonom Soichiro Monji vom Handelshaus Daiwa SB Investments. "Die japanischen Unternehmensgewinne waren im Großen und Ganzen recht gut, aber im Vergleich zu einigen der positiveren Ergebnisse an der Wall Street sind sie eher blass." Aktien von Panasonic gaben wegen eines heruntergeschraubten Ausblicks des Elektronikkonzerns um 2,4 Prozent nach. Panasonic rechnet wegen der sich abschwächenden Konjunktur in China mit weniger Nachfrage bei Autoteilen und Industriegütern. Im Einzelhandelssektor verdarb Fast Retailing die Stimmung. Der für seine Bekleidungskette Uniqlo bekannte Konzern hat im Januar auf vergleichbarer Basis ein Prozent weniger umgesetzt. Die Aktien fielen um 2,8 Prozent. Die Papiere von Suzuki Motors gaben 0,7 Prozent nach. Japans viertgrößter Autohersteller hat im dritten Quartal seines Geschäftsjahres einen Gewinneinbruch verzeichnet. Die Börsen in Shanghai und Shenzen bleiben wegen der Feiern zum chinesischen Neujahrsfest die ganze Woche geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.844,45 -0,2 Topix 1.582,88 +0,1 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1423 Pfund/Dollar 1,3041 Dollar/Yen 109,85 Dollar/Franken 0,9986 Dollar/Yuan 6,7426 Dollar/Won 1.119,41 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)