MÄRKTE-Anleger in Japan halten sich zurück - Handelskonflikt im Fokus

Frankfurt/Tokio, 06. Feb (Reuters) - Aktienanleger an den asiatischen Börsen haben sich zur Wochenmitte bedeckt gehalten. In Tokio ging es für den Nikkei-Index 0,1 Prozent nach oben auf 20.874 Zähler, der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,1 Prozent auf 1582 Punkte. Die Rede von US-Präsident Donald Trump zur Lage der Nation habe keine neuen Erkenntnisse zum Thema Handelskonflikt gebracht, sagten Börsianer. "Am Markt wurde auf etwas Konkretes gehofft, das haben wir nicht bekommen", sagte Experte Nick Twidale vom Handelshaus Rakuten Securities. Deswegen falle die Reaktion verhalten aus. Zu den größten Gewinnern gehörte der Kosmetikkonzern Shiseido, nachdem Konkurrent Estee Lauder von guten Geschäften in China berichtete. China ist auch für Shiseido ein großer Markt. Die Aktien gewannen 4,5 Prozent. Aktien von Toyota gaben 0,7 Prozent nach. Japans größter Autokonzern hat sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2018/19 eingedampft. Ein Gewinnrückgang im Quartal machte Suzuki zu schaffen. Die Titel verloren 4,3 Prozent. In China bleiben die Aktienmärkte wegen des Neujahrsfestes die ganze Woche geschlossen. In Südkorea wird bis Donnerstag nicht gehandelt. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.874,06 +0,1 Topix 1.582,13 -0,1 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1383 Pfund/Dollar 1,2933 Dollar/Yen 109,70 Dollar/Franken 1,0007 Dollar/Yuan 6,7426 Dollar/Won 1.118,62 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)