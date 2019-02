MÄRKTE -Gekappte Prognosen sorgen Anleger in Tokio - Aber Softbank legen kräftig zu

Tokio, 07. Feb (Reuters) - Sorgen vor nicht mehr so stark wachsenden Firmengewinnen haben den Aktienmarkt in Tokio am Mittwoch belastet. “Viele Unternehmen aus Japan und den USA haben ihre Gewinnprognosen während der laufenden Bilanz-Saison gekappt”, sagte Shoji Hirakawa vom Tokai Tokyo Research Institute. “Deshalb fällt es Investoren schwer, zuzugreifen.”

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent tiefer bei 20.729 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index verlor ein Prozent auf 1566 Zähler.

Unter den Einzelwerten ragten Softbank mit einem Plus von 17 Prozent heraus. Der Technologie- und Telekom-Konzern hatte zuvor angekündigt, eigene Aktien im Volumen von rund 5,5 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen, weil man die Papiere für unterbewertet halte.