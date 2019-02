MÄRKTE-Gekappte Prognosen sorgen Anleger in Asien - Softbank höher

Frankfurt/Tokio, 07. Feb (Reuters) - An den asiatischen Börsen haben sich Anleger aus Angst vor einem schwächeren Gewinnwachstum der Unternehmen zurückgezogen. In Tokio fiel der Nikkei-Index um 0,6 Prozent auf 20.751 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index gab 0,8 Prozent nach auf 1569 Zähler. "Viele Unternehmen aus Japan und den USA haben ihre Gewinnprognosen während der laufenden Bilanz-Saison gekappt", sagte Analyst Shoji Hirakawa vom Forschungsinstitut Tokai Tokyo. "Deshalb fällt es Investoren schwer, zuzugreifen." Vor allem exportorientierte Firmen flogen aus den Depots. Panasonic gaben rund drei Prozent nach, Toyota und Suzuki bis zu 2,8 Prozent. Gegen den Trend legten Softbank um 17,7 Prozent zu. Der Technologie- und Telekom-Konzern hatte zuvor angekündigt, eigene Aktien im Volumen von rund 5,5 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen. Die Börsen in China blieben wegen des chinesischen Neujahrsfestes weiter geschlossen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.751,28 -0,6 Topix 1.569,03 -0,8 Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng Kein Handel Kospi 2.203,42 +0,0 Euro/Dollar 1,1360 Pfund/Dollar 1,2931 Dollar/Yen 109,92 Dollar/Franken 1,0019 Dollar/Yuan 6,7426 Dollar/Won 1.123,42 (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Anika Ross, redigiert von Scot W. Stevenson Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)