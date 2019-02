MÄRKTE-Handelsstreit belastet Asien-Börsen

Tokio, 11. Feb (Reuters) - Anhaltende Sorgen um die Weltkonjunktur und der Handelsstreit zwischen den USA und China haben Aktienanleger in Fernost am Montag verunsichert. Insgesamt wurde ein geringes Handelsaufkommen erwartet, da die Börse in Tokio wegen eines Feiertags geschlossen blieb. Der MSCI-Index für den Asien-Pazifik-Raum ohne Japan notierte 0,5 Prozent im Minus.

Der Euro tendierte zur US-Währung kaum verändert bei 1,1324 Dollar. (Reuters-Büro Tokio, geschrieben von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565-1236 oder 030-2888-5168.)