MÄRKTE-Hoffnung auf Fortschritte im Zollstreit beflügelt China-Börsen

Frankfurt/Sydney, 11. Feb (Reuters) - Spekulationen auf eine baldige Einigung im Handelstreit haben den Börsen in China am Montag Auftrieb gegeben. Im Laufe der Woche reisen der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin für Gespräche nach Peking. "Die Chancen, dass eine derart hochrangige Verhandlungsdelegation Fortschritte erzielt, erscheinen nicht schlecht", sagte Volkswirt Rolf Schäffer von der Landesbank Baden-Württemberg. Bis Anfang März wollen sich die USA und China einigen. US-Präsident Donald Trump droht mit der Anhebung von Zöllen auf chinesische Waren von insgesamt 200 Milliarden Dollar, sollte dies bis zum Ablauf der Frist nicht gelingen. Der chinesische Bluechip-Index CSI300 legte um 1,8 Prozent zu, der Index der Börse in Shanghai gewann 1,3 Prozent. In der vergangenen Woche hatte es in China wegen des dortigen Neujahrsfestes keinen Handel gegeben. In Japan blieben die Börsen am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Der Handel in Asien war daher vergleichsweise ruhig. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.653,86 +1,4 CSI300 3.306,48 +1,8 Hang Seng 28.094,90 +0,5 Kospi 2.180,73 +0,2 Euro/Dollar 1,1326 Pfund/Dollar 1,2931 Dollar/Yen 109,97 Dollar/Franken 1,0003 Dollar/Yuan 6,7707 Dollar/Won 1.123,43 (Reporter: Swati Pandey, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)