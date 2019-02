MÄRKTE-Hoffnung auf Handelseinigung treibt Börsen in Asien

Frankfurt/Tokio, 13. Feb (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben am Mittwoch auf ein Ende des amerikanisch-chinesischen Handelskonflikts gesetzt. In Japan stieg der Nikkei-Index um 1,3 Prozent auf ein Zwei-Monats-Hoch von 21.144 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 1,1 Prozent. Ermuntert wurden Anleger von Entspannungssignalen im Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump erwägt eine Verlängerung der Frist bis zum Eintreten neuer Importzölle. Sollte man in den Gesprächen einer Einigung nahe kommen, könne man überlegen, die Frist etwas über den 1. März hinaus zu schieben, sagte Trump. Beide Seiten wollen sich diese Woche in Peking treffen. Bei den Einzelwerten gehörten die Index-Schwergewichte SoftBank Group und Fanuc Corp zu den größten Gewinnern, die um 4,9 Prozent und 2,4 Prozent anzogen. Auch in China legten die Börsen um rund zwei Prozent zu. Vor allem Technologiewerte waren gefragt, nachdem die Regierung den heimischen Sektor stärker fördern möchte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.144,48 +1,3 Topix 1.589,33 +1,1 Shanghai 2.721,07 +1,8 CSI300 3.397,03 +2,0 Hang Seng 28.487,09 +1,1 Kospi 2.201,48 +0,5 Euro/Dollar 1,1328 Pfund/Dollar 1,2909 Dollar/Yen 110,65 Dollar/Franken 1,0057 Dollar/Yuan 6,7559 Dollar/Won 1.121,45 (Reporter: Ayai Tomisawa, geschrieben von Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)