MÄRKTE-Asiens Börsen können Anfangsgewinne nicht halten

Frankfurt/Tokio, 14. Feb (Reuters) - Der Aufschwung an den asiatischen Börsen hat am Donnerstag nachgelassen. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai konnten ihre Anfangsgewinne nicht halten und notierten zum Handelsschluss jeweils kaum verändert bei 21.139 und 2720 Punkten. Die Aktienumsätze seien aber noch recht hoch, daher sei vorerst nicht mit größeren Kursrücksetzern zu rechnen, sagte Analyst Katsuhiko Nakamura von der Investmentbank Mizhuo. Außerdem verwiesen Börsianer auf die positiven Signale zur Entwicklung der Handelsgespräche zwischen den USA und China. Einem Medienbericht zufolge will US-Präsident Donald Trump die geplante Verschärfung der US-Strafzölle auf chinesische Waren verschieben, um Zeit für eine Einigung zu gewinnen. Zu den größten Gewinnern an der Börse Tokio zählten Exportwerte, die von der erneuten Abwertung des Yen profitierten. Der Autobauer Honda und die Chipfirma Advantest legten jeweils 1,6 Prozent zu. Die Titel von Asics verloren dagegen fünf Prozent. Wegen eines schwachen US- und Australien-Geschäfts machte der Sportartikel-Hersteller 2018 einen Verlust von umgerechnet 162 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.139,71 +0,0 Topix 1.589,81 +0,0 Shanghai 2.719,70 -0,1 CSI300 3.402,14 +0,2 Hang Seng 28.433,32 -0,2 Kospi 2.225,85 +1,1 Euro/Dollar 1,1281 Pfund/Dollar 1,2867 Dollar/Yen 111,10 Dollar/Franken 1,0082 Dollar/Yuan 6,7621 Dollar/Won 1.124,92