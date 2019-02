MÄRKTE-Schwache Konjunkturdaten setzen Asiens Börsen zu

Frankfurt/Tokio, 15. Feb (Reuters) - Wieder aufgeflammte Spekulationen über eine Abkühlung der Weltwirtschaft machen den asiatischen Börsen zu schaffen. Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um 1,1 Prozent auf 20.900 Punkte und die Börse Shanghai büßte 1,3 Prozent auf 2683 Zähler ein. Die Aktienmärkte litten unter den Nachwehen der überraschend schwachen US-Einzelhandelsumsätze vom Donnerstag. In China gingen die Erzeugerpreise den siebten Monat in Folge zurück und schürten Ängste vor einer Deflation - eine Spirale fallender Preise und rückläufiger Investitionen. Die Regierung in Peking werde aber sicher bald gegensteuern, sagte Julian Evans-Pritchard, Volkswirt für China beim Research-Haus Capital Economics. Vor diesem Hintergrund gerieten vor allem exportorientierte Werte unter Verkaufsdruck. In Tokio verloren der Autobauer Honda, der Elektronik-Konzern Panasonic und der Videospiele-Spezialist Nintendo bis zu 2,3 Prozent. Die Papiere von Japan Display rutschten um 2,7 Prozent ab, nachdem der Display-Hersteller unter anderem wegen einer schwächeren Nachfrage des Großkunden Apple Investoren auf das fünfte Verlustjahr in Folge eingestimmt hatte. Unabhängig davon verfolgten Investoren aufmerksam die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Chinas Präsident Xi Jinping will sich an den Gesprächen zur Beilegung des Zollstreits beteiligen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 20.900,63 -1,1 Topix 1.577,29 -0,8 Shanghai 2.682,39 -1,4 CSI300 3.338,70 -1,9 Hang Seng 27.911,92 -1,8 Kospi 2.196,09 -1,3 Euro/Dollar 1,1283 Pfund/Dollar 1,2800 Dollar/Yen 110,41 Dollar/Franken 1,0052 Dollar/Yuan 6,7752 Dollar/Won 1.128,50 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)