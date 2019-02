MÄRKTE-Nikkei schließt auf höchstem Stand seit zwei Monaten

Frankfurt/Tokio, 19. Feb (Reuters) - Hoffnungen von Anlegern auf eine nahende Einigung im Zollstreit zwischen China und den USA haben am Dienstag die Börsen in Asien gestützt. Der 225 Aktienwerte umfassende japanische Leitindex Nikkei schloss 0,1 Prozent fester bei 21.302 Punkten und erreichte damit den höchsten Schlusskurs seit Mitte Dezember. Der breiter gefasste Topix-Index rückte um 0,3 Prozent vor. Anleger in China sicherten sich dagegen nach den deutlichen Gewinnen am Montag Gewinne. Der Bluechip-Index CSI300 und der Index an der Börse in Shanghai notierten beide etwas schwächer. Die Verhandlungen im Handelsstreit zwischen China und den USA wurden noch am Dienstag in Washington fortgesetzt. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt signalisiert, den bis zum 1. März geltenden Burgfrieden zu verlängern, wodurch höhere Zölle auf chinesische Einfuhrwaren im Wert von 200 Milliarden Dollar zunächst vom Tisch wären. "Anleger nehmen allein die Tatsache, dass derzeit verhandelt wird, als positiv wahr", sagte Analyst David Madden vom Broker CMC Markets. An der Börse in Japan waren vor allem konjunkturunabhängige Werte wie East Japan Railway und Central Japan Railway gefragt, ihre Aktien stiegen um 2,0 und 1,6 Prozent. Auch die Titel von Energiekonzernen wie Chubu Electric und Tokyo Gas legten zu. Weniger beliebt waren dagegen Aktien von Firmen, die am Tropf der chinesischen Wirtschaft hängen. So fielen die Papiere des Roboterherstellers Fanuc um 0,3 Prozent, die von Panasonic gaben 0,7 Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.302,65 +0,1 Topix 1.606,52 +0,3 Shanghai 2.755,40 +0,0 CSI300 3.439,55 -0,2 Hang Seng 28.287,76 -0,2 Kospi 2.205,63 -0,2 Euro/Dollar 1,1300 Pfund/Dollar 1,2903 Dollar/Yen 110,66 Dollar/Franken 1,0052 Dollar/Yuan 6,7762 Dollar/Won 1.127,99 (Reporter: Hideyuki Sano, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)