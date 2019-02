MÄRKTE-Hoffnung auf Handelseinigung treibt asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 20. Feb (Reuters) - Die laufenden Gespräche zwischen China und den USA haben an den asiatischen Börsen die Hoffnung auf ein Ende des Zollstreits genährt. In Tokio legte der Nikkei-Index am Mittwoch 0,6 Prozent auf 21.431 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index gewann 0,4 Prozent. Seit Dienstag läuft eine neue Gesprächsrunde, mit Sitzungen auf höherer Ebene im Lauf der Woche. Konjunkturabhängige Werte wie Autoaktien waren besonders gefragt. Toyota kletterten um 1,4 Prozent, Mazda um 0,9 Prozent. Auch in China war die Börsenstimmung freundlich. In Schanghai ging es 0,3 Prozent nach oben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.431,49 +0,6 Topix 1.613,47 +0,4 Shanghai 2.761,22 +0,2 CSI300 3.451,93 +0,4 Hang Seng 28.483,10 +0,9 Kospi 2.229,76 +1,1 Euro/Dollar 1,1336 Pfund/Dollar 1,3048 Dollar/Yen 110,90 Dollar/Franken 1,0018 Dollar/Yuan 6,7218 Dollar/Won 1.123,03 (Reporter: Anika Ross, redigiert von XY. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)