MÄRKTE-Nikkei vierter Tag in Folge im Plus - Lichtblick im Zollstreit

Frankfurt/Tokio, 21. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China haben sich Anleger in Asien mit Aktien eingedeckt. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index ging mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 21.464 Punkte in den Feierabend, nachdem er über weite Strecken des Tages in der Verlustzone gesteckt hatte. Es war der vierte Tag in Folge mit Gewinnen für den japanischen Leitindex. Händler verwiesen auf Neuigkeiten bezüglich des seit Monaten schwelenden Handelsstreits: Nach Information von Insidern kam deutlich Bewegung in die Verhandlungen. Washington und Peking hätten damit begonnen, die Umrisse einer Einigung zu skizzieren, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen zu Reuters. Es werde an sechs Absichtserklärungen gearbeitet zu den wichtigsten Strukturreformen, die die USA von China forderten. Dazu zählten unter anderen die Bereiche geistiges Eigentum, Dienstleistungen, Technologietransfer, Landwirtschaft und Währung. An den Börsen in China blieben Investoren jedoch verhalten. Die Leitindizes in Shanghai und Shenzen gaben jeweils knapp ein halbes Prozent nach. Experten führten das auf Gewinnmitnahmen zurück. Im Handelsverlauf hatte der Bluechip-Index mit 3500 Punkten den höchsten Stand seit sieben Monaten erreicht. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.464,23 +0,2 Topix 1.613,50 +0,0 Shanghai 2.751,80 -0,3 CSI300 3.442,71 -0,3 Hang Seng 28.571,10 +0,2 Kospi 2.228,66 -0,1 Euro/Dollar 1,1331 Pfund/Dollar 1,3028 Dollar/Yen 110,74 Dollar/Franken 1,0014 Dollar/Yuan 6,7059 Dollar/Won 1.124,30 (Reporter: Patricia Uhlig, Daniel Leussink, redigiert von Sabine Ehrhardt Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)