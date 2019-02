MÄRKTE-Wall Street bremst Tokio aus - China-Anleger setzen auf Handelseinigung

Frankfurt/Tokio, 22. Feb (Reuters) - Negative Vorgaben der Wall Street haben die asiatischen Börsen am Freitag gebremst. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,2 Prozent nach auf 21.425 Zähler. Der breiter gefasste Topix-Index verlor 0,3 Prozent. "Schwache Konjunkturindikatoren in den USA beunruhigen den Markt, aber die Hoffnung auf weitere Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China stützt die Stimmung", fasste Stratege Shoji Hirakawa vom Analysehaus Tokai Tokyo Research Institute zusammen. Die Gespräche im Zollstreit zwischen den USA und China wurden in Washington auf hoher Ebene fortgesetzt. Zu den größten Verlierern in Japan zählten die zuletzt gestiegenen Finanztitel, bei denen Anleger Kasse machten. Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group und Nomura fielen um bis zu 1,6 Prozent. An den chinesischen Börsen konnten die Indizes ihre anfänglichen Verluste wettmachen. Der Shanghaier Index lag anschließend sogar 1,7 Prozent im Plus. Damit steuerte er auf seinen stärksten Wochengewinn seit März 2016 zu. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.425,51 -0,2 Topix 1.609,52 -0,3 Shanghai 2.801,21 +1,8 CSI300 3.516,00 +2,1 Hang Seng 28.705,88 +0,3 Kospi 2.230,50 +0,1 Euro/Dollar 1,1341 Pfund/Dollar 1,3041 Dollar/Yen 110,75 Dollar/Franken 1,0006 Dollar/Yuan 6,7221 Dollar/Won 1.124,56 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)