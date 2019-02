MÄRKTE-Jubel an Chinas Börsen über Fristverlängerung im Zollstreit

Frankfurt, 25. Feb (Reuters) - Die Hoffnung auf ein nahendes Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China hat Börsianer in Asien den Wochenstart versüßt. Der chinesische Bluechip-Index CSI300 und der Index der Börse in Shanghai legten jeweils mehr als fünf Prozent zu. Der Leitindex in Japan schloss 0,5 Prozent fester bei 21.528 Punkten. Das war der höchste Schlusskurs seit Mitte Dezember. US-Präsident Donald Trump hatte auf Twitter erklärt, dass die eigentlich bis zum 1. März laufende Frist für das Ende der Verhandlungen mit China verlängert werden soll. Er sprach von bedeutenden Fortschritten und produktiven Gesprächen. "Diese Neuigkeit sorgt definitiv für gute Stimmung am Markt", sagte Toru Ibayashi, Analyst bei UBS Securities in Japan. Jedoch seien weitere Gewinne beim japanischen Index Nikkei begrenzt, da dieser wieder über der psychologisch wichtigen Widerstands-Marke von 21.500 Punkten liege. Gefragt bei Börsianern in Japan waren Aktien von Firmen, die einen Großteil ihres Geschäfts in China machten. So legten die Titel des Elektronikkonzerns Yaskawa 2,7 Prozent zu, die Aktien des Bau- und Industriemaschinenherstellers Komatsu gewannen 0,9 Prozent. Die Ankündigung eines milliardenschweren Aktienrückkauf-Programms stimmte Anleger von Nintendo zuversichtlich. Die Titel schlossen gut ein Prozent fester. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.528,23 +0,5 Topix 1.620,87 +0,7 Shanghai 2.954,14 +5,4 CSI300 3.719,76 +5,7 Hang Seng 28.950,05 +0,5 Kospi 2.232,56 +0,1 Euro/Dollar 1,1349 Pfund/Dollar 1,3069 Dollar/Yen 110,59 Dollar/Franken 0,9989 Dollar/Yuan 6,6887 Dollar/Won 1.120,65 (Reporter: Daniel Leussink, Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)