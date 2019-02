MÄRKTE-Asiatische Börsen nach Gewinnmitnahmen im Minus

Frankfurt/Tokio, 26. Feb (Reuters) - Den Börsen in Asien ist nach ihrer Kursrally in den vergangenen Tagen die Luft ausgegangen. Am Dienstag ging der japanische Leitindex Nikkei mit einem Verlust von 0,4 Prozent auf 21.449 Punkten in den Feierabend, nachdem er im Tagesverlauf noch zeitweise auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember geklettert war. Der chinesische Bluechip-Index CSI300 verlor rund ein Prozent. Auch an den Börsen in Hongkong und Südkorea ging es abwärts. Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen China und den USA hatte asiatische Investoren in den vergangenen Wochen zuversichtlicher gestimmt. Seit Anfang Februar gewann der CSI300 knapp 15 Prozent, der Nikkei legte 3,6 Prozent zu. Experten führten die Verluste am Dienstag daher vor allem auf Gewinnmitnahmen zurück. Außerdem gebe es einen zunehmenden Verkaufsdruck vor dem Abschluss des japanischen Fiskaljahres, das bis Ende März geht. In Japan waren besonders Aktien von exportorientierten Firmen gefragt, da sich die japanische Währung Yen etwas abschwächte und die Waren der Unternehmen dadurch am Weltmarkt günstiger werden. So stiegen die Aktien der Autobauer Mazda Motor, Honda und Nissan um bis zu 0,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.449,39 -0,4 Topix 1.617,20 -0,2 Shanghai 2.952,50 -0,3 CSI300 3.696,42 -0,9 Hang Seng 28.745,35 -0,7 Kospi 2.226,60 -0,3 Euro/Dollar 1,1347 Pfund/Dollar 1,3132 Dollar/Yen 110,81 Dollar/Franken 1,0005 Dollar/Yuan 6,6963 Dollar/Won 1.118,63 (Reporter: Patricia Uhlig und Shinichi Saoshiro, redigiert von Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)