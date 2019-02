MÄRKTE-Entspannung im Handelsstreit und Fed helfen Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 27. Feb (Reuters) - In der Hoffnung auf eine baldige Lösung für den Zollstreit zwischen den USA und China haben sich Anleger mit asiatischen Aktien eingedeckt. Positiv werteten sie Börsianern zufolge auch das Bekenntnis der US-Notenbank Fed zu einer "geduldigen" Geldpolitik. Der japanische Nikkei-Index stieg aum Mittwoch um 0,5 Prozent auf 2948,83 Punkte. Der Leitindex der Börse Shanghai markierte mit 2997,49 Zählern zeitweise sogar ein Achteinhalb-Monats-Hoch. Viel Luft nach oben hätten die Kurse aber nicht, sagte Anlagestratege Takashi Ito von der Investmentbank Nomura. Die Anleger warteten nach den jüngsten positiven Signalen auf konkrete Verhandlungsergebnisse. Vor diesem Hintergrund nahmen einige Investoren bei japanischen Industriewerten, die zuletzt kräftig zugelegt hatte, Gewinne mit. Die Maschinenbauer Keyence, Yaskawa und Komatsu büßten bis zu 2,4 Prozent ein. Die Aktien von Miraial stiegen dagegen um 6,4 Prozent. Der Chipindustrie-Zulieferer machte im abgelaufenen Geschäftsjahr vorläufigen Berechnungen zufolge einen Gewinn von umgerechnet zehn statt der ursprünglich angepeilten 7,5 Millionen Euro. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.556,51 +0,5 Topix 1.620,42 +0,2 Shanghai 2.953,82 +0,4 CSI300 3.678,39 -0,2 Hang Seng 28.748,34 -0,1 Kospi 2.234,79 +0,4 Euro/Dollar 1,1375 Pfund/Dollar 1,3251 Dollar/Yen 110,35 Dollar/Franken 0,9997 Dollar/Yuan 6,6884 Dollar/Won 1.118,62 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)