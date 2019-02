MÄRKTE-US-Äußerungen zu Handelsgesprächen lasten auf Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 28. Feb (Reuters) - Nachlassende Hoffnungen auf eine baldige Lösung im Zollstreit zwischen den USA und China machen den asiatischen Börsen zu schaffen. Der japanische Nikkei-Index verlor am Donnerstag 0,8 Prozent auf 21.385 Punkte, und die Börse Shanghai gab 0,4 Prozent auf 2940 Zähler nach. Robert Lightizer, Chef-Unterhändler der USA bei den Handelsgesprächen mit China, hatte zuvor betont, ein Abkommen sei noch nicht in trockenen Tüchern. "Der Markt geht davon aus, dass das Gerangel noch eine Weile weitergehen wird", sagte Anlagestratege Shingo Ido vom Research-Haus NLI. Außerdem verunsichere das vorzeitige Ende des Treffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un die Investoren, sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa. Entgegen den Erwartungen erzielten die beiden keine Vereinbarung. Vor diesem Hintergrund trennten sich Anleger vor allem von konjunkturabhängigen Werten. So büßten die Aktien des Roboter-Herstellers Fanuc, des Baumaschinen-Anbieters Komatsu oder der Reederei Mitsui OSK bis zu 2,4 Prozent ein. Die in Japan notierten Papiere von Nexon legten dagegen 4,7 Prozent zu. Einem Zeitungsbericht zufolge interessieren sich der Online-Händler Amazon, die Videospiele-Firma Electronic Arts und der Kabelkonzern Comcas für den Mutterkonzern des größten südkoreanischen Anbieters von Online-Glücksspielen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.385,16 -0,8 Topix 1.607,66 -0,8 Shanghai 2.940,95 -0,4 CSI300 3.669,37 -0,3 Hang Seng 28.618,69 -0,5 Kospi 2.195,44 -1,8 Euro/Dollar 1,1382 Pfund/Dollar 1,3291 Dollar/Yen 110,78 Dollar/Franken 0,9971 Dollar/Yuan 6,6817 Dollar/Won 1.122,45 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)