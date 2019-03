MÄRKTE-MSCI-Entscheid treibt Chinas Börse - Tokio im Plus

Frankfurt/Tokio, 01. Mrz (Reuters) - Ermutigende US-Konjunkturdaten geben den asiatischen Börsen Auftrieb. Der japanische Nikkei-Index stieg am Freitag um ein Prozent auf 21.602 Punkte, und die Börse Shanghai legte sogar 1,4 Prozent auf 2982 Zähler zu. Letztere profitierte von der Ankündigung des Index-Anbieters MSCI, die Gewichtung chinesischer Aktien in seinen Indizes - etwa dem MSCI-Weltindex - zu vervierfachen. Dadurch könnten ausländische Investoren bis zum Jahresende 67 Milliarden Dollar zusätzlich in chinesische Standardwerte pumpen, prognostizierte Gao Ting, Chef-Anlagestratege für China bei der Bank UBS. In Japan griffen Anleger wegen nachlassender Ängste vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft und eines nachgebenden Yen zu konjunktur- und exportabhängigen Werten, sagte Fondsmanager Naoki Fujiwara vom Vermögensverwalter Shinkin. Der Kurs des Dollar stieg zeitweise auf ein Zweieinhalb-Monats-Hoch von 111,82 Yen, wodurch sich die Wettbewerbschancen japanischer Waren auf dem Weltmarkt verbesserten. Zu den Favoriten an der Tokioter Börse zählten der Elektronikbauteile-Anbieter TDK, der Chipindustrie-Zulieferer Advantest und der Roboter-Bauer Fanuc mit Kursgewinnen von bis zu 4,3 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.602,69 +1,0 Topix 1.615,72 +0,5 Shanghai 2.994,01 +1,8 CSI300 3.749,71 +2,2 Hang Seng 28.781,61 +0,5 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1368 Pfund/Dollar 1,3249 Dollar/Yen 111,79 Dollar/Franken 0,9982 Dollar/Yuan 6,6989 Dollar/Won 1.123,51 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)