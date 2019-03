MÄRKTE-Hoffnung auf Handelsdeal USA/China treibt Asiens Börsen an

Frankfurt/Tokio, 04. Mrz (Reuters) - Spekulationen auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den USA und China geben den asiatischen Börsen Auftrieb. Der japanische Nikkei-Index und die Börse Shanghai legten am Montag um jeweils etwa ein Prozent auf 21.822 beziehungsweise 3026 Punkte zu. Dem "Wall Street Journal" zufolge könnten US-Präsident Donald Trump und sein chinesischer Kollege Xi Jinping bei einem Gipfel Ende März ein Abkommen schließen. In diesem Rahmen könnten die gegenseitigen Strafzölle gesenkt oder gar komplett aufgehoben werden. "Jedes Anzeichen für Fortschritte ist positiv für japanische Firmen, da deren Gewinne von der schwächelnden weltweiten Nachfrage belastet werden", sagte Fondsmanager Fumio Matsumoto vom Vermögensverwalter Dalton. Vor diesem Hintergrund gehörten Firmen mit einem großen China-Geschäft zu den Favoriten. Die Aktien des Roboter-Bauers Fanuc und des Chipindustrie-Zulieferers Advantest gewannen jeweils 3,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.822,04 +1,0 Topix 1.627,59 +0,7 Shanghai 3.027,58 +1,1 CSI300 3.794,10 +1,2 Hang Seng 29.007,81 +0,7 Kospi 2.190,66 -0,2 Euro/Dollar 1,1363 Pfund/Dollar 1,3233 Dollar/Yen 111,95 Dollar/Franken 1,0001 Dollar/Yuan 6,6955 Dollar/Won 1.125,00 (Reporter: Hakan Ersen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)