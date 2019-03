MÄRKTE-Börsianer in Asien halten sich zurück - Chinas Motor stottert

Frankfurt/Tokio, 05. Mrz (Reuters) - Die Aussicht auf ein geringeres Wirtschaftswachstum in China hat Börsianer in Asien vorsichtig gestimmt. Der japanische Leitindex Nikkei schloss den Handel am Dienstag knapp ein halbes Prozent schwächer bei 21.726 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 0,5 Prozent nach. An den Börsen in Asien ging es leicht bergauf, weil die Regierung in Peking angesichts der Konjunkturabkühlung umfangreiche Steuersenkungen und Subventionen angekündigt hat. Der chinesische Bluechip-Index CSI300 rückte um 0,4 Prozent vor. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang stellte zum Auftakt der Jahrestagung des Volkskongresses für 2019 ein langsameres Wirtschaftswachstum von 6,0 bis 6,5 Prozent in Aussicht. Das wäre seit 1990 der geringste Anstieg in dem lange Zeit von teils zweistelligen Zuwachsraten geprägten Schwellenland. Gegensteuern will die Regierung nun mit Steuersenkungen im dreistelligen Milliardenbereich und Investitionen in die Infrastruktur. Auch die Kreditvergabe an kleinere und mittelständische Firmen soll angeschoben werden. Unter den größten Verlierern an der japanischen Börse waren Aktien von Chipherstellern wie Tokyo Electron und Advantest mit Kursabschlägen von 2,3 und 2,7 Prozent. Die Titel des Automatisierungskonzerns Yaskawa Electric und des Roboter-Herstellers Fanuc, die beide am Montag deutliche Kurszuwächse verbucht hatten, verbilligten sich um je rund 1,5 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.726,28 -0,4 Topix 1.619,23 -0,5 Shanghai 3.054,96 +0,9 CSI300 3.816,05 +0,6 Hang Seng 28.979,01 +0,1 Kospi 2.179,23 -0,5 Euro/Dollar 1,1324 Pfund/Dollar 1,3159 Dollar/Yen 111,92 Dollar/Franken 0,9998 Dollar/Yuan 6,7017 Dollar/Won 1.125,27 (Reporter: Daniel Leussink, Ayai Tomisawa und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)