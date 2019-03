MÄRKTE-US-Vorgaben bremsen Nikkei - Staatshilfen locken China-Anleger

Frankfurt/Tokio, 06. Mrz (Reuters) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung eingeschlagen. Während maue Vorgaben der US-Börsen die japanischen Aktienmärkte ausbremsten, sorgte die Aussicht auf staatliche Geldspritzen in China für Rückenwind. In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 0,6 Prozent auf 21.596 Punkte. Der breiter gefasste Topix gab 0,3 Prozent auf 1615 Zähler nach. Investoren seien nicht mehr ganz so zuversichtlich, dass eine Einigung im US-Handelsstreit mit China bevorstehe, sagten Händler. Anleger würden deswegen lieber Kasse machen. In China griffen Anleger nach der Aussicht auf staatliche Konjunkturmaßnahmen hingegen zu. Die Börse in Shanghai gewann 1,5 Prozent. Nach Aussagen des chinesischen Staatsplanungsausschusses will die Regierung angesichts der sich abkühlenden Konjunktur den Binnenkonsum in diesem Jahr weiter stärken. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.596,81 -0,6 Topix 1.615,25 -0,3 Shanghai 3.100,40 +1,5 CSI300 3.847,84 +0,8 Hang Seng 29.041,72 +0,3 Kospi 2.175,60 -0,2 Euro/Dollar 1,1300 Pfund/Dollar 1,3139 Dollar/Yen 111,77 Dollar/Franken 1,0047 Dollar/Yuan 6,7116 Dollar/Won 1.128,52 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)