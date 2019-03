MÄRKTE-Asiens Börsen im Minus - Zollstreit im Blick

Frankfurt/Tokio, 07. Mrz (Reuters) - Der Zollstreit zwischen den USA und China belastet die asiatischen Börsen. "Gewinnmitnahmen sind sinnvoll, da es bislang noch keine Anzeichen für eine Einigung gibt", sagte Analyst Hikaru Sato vom Brokerhaus Daiwa. Schließlich hätten die Börsen seit Jahresbeginn in der Hoffnung auf einen Deal zugelegt. Der japanische Nikkei-Index verlor am Donnerstag 0,7 Prozent auf 21.456 Punkte. Investoren machten vor allem bei Firmen mit einem großen China-Geschäft Kasse. Hierzu gehörten die Chipindustrie-Zulieferer Advantest und Tokyo Electron, deren Aktien bis zu 2,9 Prozent verloren. Unter Verkaufsdruck geriet auch Mizhuo Financial. Wegen Restrukturierungskosten von umgerechnet 5,4 Milliarden Euro kürzte die Bank ihre Gewinnprognose um 86 Prozent. Die in China geplanten Konjunkturprogramme verhalfen der Börse in Shanghai zu einem knappen Plus auf 3106 Punkte. Finanzminister Liu Kun betonte allerdings, dass die Regierung in Peking die Geldschleusen nicht unkontrolliert öffnen werde. Man behalte die Verschuldung genau im Blick. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.456,01 -0,7 Topix 1.601,66 -0,8 Shanghai 3.106,42 +0,1 CSI300 3.808,85 -1,0 Hang Seng 28.814,09 -0,8 Kospi 2.165,79 -0,5 Euro/Dollar 1,1304 Pfund/Dollar 1,3174 Dollar/Yen 111,71 Dollar/Franken 1,0046 Dollar/Yuan 6,7092 Dollar/Won 1.129,05 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)