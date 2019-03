MÄRKTE-Konjunktursorgen nehmen Anlegern in Asien die Lust auf Aktien

Frankfurt/Tokio, 08. Mrz (Reuters) - Aus Furcht vor einer weltweiten Konjunktureintrübung haben Anleger in Asien am Freitag das Weite gesucht. "Am Markt herrscht derzeit eine große Unsicherheit über die weltweite wirtschaftliche Entwicklung", sagte Shogo Maekawa, Investment-Stratege bei JPMorgan Asset Management. So malte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag ein dunkles Bild für die Konjunktur der Euro-Zone. Er verschob die Zinswende auf mindestens 2020 und kündigte neue Geldspritzen für Banken an. Hinzu kamen unerwartet schwache Wirtschaftsdaten aus China: Die Exporte brachen im Februar um 20,7 Prozent ein. Analysten hatten mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet. Der japanische Leitindex Nikkei schloss zwei Prozent tiefer bei 21.025 Punkten. Das war der tiefste Stand seit Mitte Februar. Der chinesische Bluechip-Index CSI300 rutschte um 3,8 Prozent ab. Auch in Hongkong und Südkorea notierten die Indizes deutlich im Minus. An der Börse in Japan standen vor allem die Aktien von Banken und Versicherungskonzernen unter Druck. Dai-ichi Life Holdings und T&D Holdings verloren je rund fünf Prozent. Mitsubishi UFJ Financial gaben 2,3 Prozent nach. Verluste gab es auch bei Aktien von konjunkturabhängigen Unternehmen wie Schiffsbauer. Mitsui OSK und Nippon Yusen rutschten um je drei Prozent ab. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.025,56 -2,0 Topix 1.572,44 -1,8 Shanghai 2.977,78 -4,1 CSI300 3.664,84 -3,8 Hang Seng 28.286,23 -1,7 Kospi 2.137,44 -1,3 Euro/Dollar 1,1203 Pfund/Dollar 1,3082 Dollar/Yen 111,03 Dollar/Franken 1,0096 Dollar/Yuan 6,7226 Dollar/Won 1.135,68 (Reporter: Ayai Tomisawa, Wayne Cole, Patricia Uhlig, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)