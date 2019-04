MÄRKTE-Positive Signale im Zollstreit geben Asiens Börsen Rückenwind

Frankfurt/Tokio, 15. Apr (Reuters) - Hoffnungen der Anleger auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China haben die Börsen in Asien am Montag in die Höhe getrieben. "Wir rechnen mit einem relativ markt-freundlichen Handelsabkommen", sagte Ethan Harris, Volkswirt bei der Bank of America Merrill Lynch. Künftig werde es auf diesem Gebiet eher "Geplänkel" geben als ausgewachsene Handelskämpfe. US-Finanzminister Steven Mnuchin signalisierte am Rande der IWF-Frühjahrestagung in Washington, dass die Verhandlungen mit China bald auf die Zielgerade gingen. Die USA sind Insidern zufolge offenbar dazu bereit, ihre Forderungen nach dem Abbau von Industrie-Subventionen abzuschwächen. In Japan legte der 225 Werte umfassende Leitindex Nikkei um 1,4 Prozent auf 22.178 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix-Index stieg ebenfalls um 1,4 Prozent. Auch die Börsen in Shanghai und Shenzen legten zu. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um ein halbes Prozent. Vor allem die Aktien von exportorientierten Unternehmen in Japan waren gefragt. So legten die Titel von Nissan, Honda und Toyota je rund ein Prozent zu. Die Papiere von Suzuki verloren dagegen 2,5 Prozent, nachdem der Auto- und Motorradhersteller einen außerordentlichen Verlust von 80 Milliarden Yen (rund 630 Millionen Euro) verkündete, der im Zusammenhang mit dem Rückruf von zwei Millionen Pkw stand. Um 1,3 Prozent nach oben ging es für Japan Display. Der ins Straucheln geratene Apple-Zulieferer ist von einer Investorengruppe aus China und Taiwan vor der Pleite gerettet worden. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.179,84 +1,4 Topix 1.627,93 +1,4 Shanghai 3.211,71 +0,7 CSI300 4.018,62 +0,8 Hang Seng 30.047,38 +0,5 Kospi 2.242,06 +0,4 Euro/Dollar 1,1304 Pfund/Dollar 1,3087 Dollar/Yen 111,90 Dollar/Franken 1,0017 Dollar/Yuan 6,7062 Dollar/Won 1.132,60 (Reporter: Shinichi Saoshiro, Swati Pandey, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)