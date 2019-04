MÄRKTE-Kursrally bei Mobilfunkern hilft Nikkei auf die Sprünge

Frankfurt/Tokio, 16. Apr (Reuters) - Kursgewinne bei Mobilfunkfirmen haben die Börsen in Japan am Dienstag gestützt. Der Leitindex Nikkei legte um knapp 0,3 Prozent auf 22.235 Punkte zu. Im Handelsverlauf hatte der Index zeitweise den höchsten Stand seit vier Monaten erzielt. Experten sehen die Zuwächse allerdings als nicht nachhaltig an. "Die aktuelle Rally im Nikkei ist nicht getragen von einer breiten wirtschaftlichen Erholung oder guten Fundamentaldaten sondern vor allem von Spekulationen und einer großen Liquidität", sagte Norihiro Fujito, Investmentstratege beim Brokerhaus Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. Der größte Mobilfunkanbieter in Japan, NTT Docomo, überraschte Investoren damit, dass Gebührensenkungen geringer ausfallen sollen als erwartet. Die Aktien des Marktführers legten um 3,4 Prozent zu. Die Titel der Rivalen und Nikkei-Schwergewichte KDDI Corp und Softbank stiegen um 5,8 und 2,9 Prozent. Der Index für die Telekommunikationsbranche war mit plus 1,7 Prozent größter Sektorgewinner. In China spielte Analysten zufolge vor allem die Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits eine Rolle. Zudem deuteten die jüngsten Wirtschaftsdaten aus dem Land darauf hin, dass der Konjunkturabschwung nicht ganz so stark ausfalle wie befürchtet. Der chinesische Bluechip-Index CSI300 rückte um zwei Prozent vor. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.239,10 +0,3 Topix 1.626,46 -0,1 Shanghai 3.228,79 +1,6 CSI300 4.052,98 +2,0 Hang Seng 30.020,64 +0,7 Kospi 2.247,30 +0,2 Euro/Dollar 1,1306 Pfund/Dollar 1,3095 Dollar/Yen 111,91 Dollar/Franken 1,0036 Dollar/Yuan 6,7093 Dollar/Won 1.135,76 (Reporter: Tomo Uetake, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)