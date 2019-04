MÄRKTE-Gute Daten aus China treiben Asiens Börsen

Berlin/Tokio, 17. Apr (Reuters) - Positiv aufgenommene Konjunkturdaten aus China haben die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten aufgehellt. In Tokio stieg der Nikkei um 0,25 Prozent auf 22.277,97 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit viereinhalb Monaten. Der MSCI-Index für die asiatischen Papiere ohne Japan legte 0,5 Prozent zu und notierte so hoch wie seit Juli nicht mehr. Die Wirtschaft in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft war im ersten Quartal um 6,4 Prozent gewachsen. Das Wachstum sei damit so schwach wie zuletzt im Nachgang der Finanzkrise 2009, sagte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Analysten hatten jedoch noch weniger vorhergesagt. Zudem seien die ebenfalls veröffentlichten Daten zu Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätzen positiv ausgefallen, sagte Gitzel: "Die Steuersenkungen der chinesischen Regierung scheinen also ihre positive Wirkung zu entfalten. Das ist gerade für das geschwächte Europa eine gute Nachricht." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.275,64 +0,2 Topix 1.630,68 +0,3 Shanghai 3.270,29 +0,5 CSI300 4.099,39 +0,3 Hang Seng 30.166,15 +0,1 Kospi 2.247,51 -0,1 Euro/Dollar 1,1309 Pfund/Dollar 1,3062 Dollar/Yen 111,97 Dollar/Franken 1,0070 Dollar/Yuan 6,6939 Dollar/Won 1.134,50 (Reporterin: Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)