MÄRKTE-Anleger in Asien sichern sich Gewinne - Nikkei schwächer

Frankfurt/Tokio, 18. Apr (Reuters) - Börsianer in Asien haben nach der Rally der vergangenen Tage die Chance für Gewinnmitnahmen genutzt. "Investoren sind erst einmal in den Abwartemodus gegangen", sagte Aktienanalyst Yutaka Miura vom Brokerhaus Mizuho Securities. So werde auf weitere Details zu den Verhandlungen im Handelsstreit zwischen China und den USA gewartet. Zudem blickten Investoren in Richtung der bald beginnenden Quartalsberichtssaison in Japan. Der japanische Leitindex Nikkei, der am Mittwoch auf den höchsten Stand seit Anfang Dezember gestiegen war, gab knapp ein Prozent auf 22.087 Punkte nach. Auch der breiter gefasste Topix-Index verlor ein Prozent. In den Fokus rückten die Aktien von Canon mit einem Kursverlust von 3,9 Prozent. Die Zeitung "Nikkei" berichtete, der Kamerahersteller stehe kurz davor, seine Prognosen für 2019 zu senken. In den Abwärtsstrudel gerieten die Aktien der Wettbewerber Olympus und Omron. Sie büßten 2,8 und 1,3 Prozent ein. Auch in China gingen Anleger auf Abstand zu Aktien, nachdem sie am Mittwoch getragen von soliden Wirtschaftsdaten zugelegt hatten. Der Bluechip-Index CSI300 und der Index der Börse in Shanghai gaben jeweils knapp ein halbes Prozent nach. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.085,73 -0,9 Topix 1.614,97 -1,0 Shanghai 3.255,11 -0,3 CSI300 4.079,63 -0,2 Hang Seng 29.938,55 -0,6 Kospi 2.214,72 -1,4 Euro/Dollar 1,1298 Pfund/Dollar 1,3044 Dollar/Yen 111,88 Dollar/Franken 1,0097 Dollar/Yuan 6,6917 Dollar/Won 1.136,80 (Reporter: Daniel Leussink, Ayai Tomisawa, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)