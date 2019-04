MÄRKTE-Asiens Börsen uneinheitlich - Bilanzsaison im Blick

Frankfurt/Tokio, 24. Apr (Reuters) - Ermuntert von Kursgewinnen an der Wall Street haben sich am Mittwoch einige Anleger in die asiatischen Aktienmärkte zurückgetraut. Der japanische Nikkei-Index konnte sein zwischenzeitliches Viereinhalb-Monats-Hoch allerdings nicht halten und schloss 0,3 Prozent im Minus bei 22.220 Punkten. Investoren befürchteten eine enttäuschende Bilanzsaison, sagte Anlagestratege Nobuhiko Kuramochi von der Investmentbank Mizhuo. In dieses Bild passte ein Medienbericht über eine bevorstehende Prognose-Senkung von Nissan. Die Aktien des Autobauers verloren vier Prozent. Der chinesische Leitindex rutschte gegen Ende des Handels in Shanghai ebenfalls leicht ins Minus und notierte bei 3196 Punkte. Offenbar lege die Notenbank dank einer Erholung der chinesischen Konjunktur ihre Pläne für eine weitreichende Lockerung der Geldpolitik auf Eis, sagte Fondsmanager Hu Yuanzhi vom Vermögensverwalters Rationalstone. Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China verhinderte Börsianern zufolge aber größere Kursverluste. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.200,00 -0,3 Topix 1.612,05 -0,7 Shanghai 3.191,15 -0,2 CSI300 4.015,30 -0,1 Hang Seng 29.810,76 -0,5 Kospi 2.199,41 -1,0 Euro/Dollar 1,1203 Pfund/Dollar 1,2923 Dollar/Yen 111,76 Dollar/Franken 1,0202 Dollar/Yuan 6,7218 Dollar/Won 1.150,40 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)