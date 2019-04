MÄRKTE-Börse Tokio im Aufwind - Shanghai im Minus

Frankfurt/Tokio, 25. Apr (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Konjunktur haben sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurückgezogen. Der Leitindex der Börse Shanghai fiel um ein Prozent auf 3168 Punkte. Gegen den Trend zog der japanische Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 22.322 Zähler an. Auftrieb erhielt er Börsianern zufolge von der Entscheidung der Bank von Japan (BoJ), an ihrer lockeren Geldpolitik festzuhalten. Zu den Favoriten am Tokioter Aktienmarkt gehörte Hitachi Construction Machinery. Die Papiere verteuerten sich um 4,9 Prozent, obwohl der Anlagenbauer mit einem Einbruch des operativen Gesamtjahresgewinns um gut 26 Prozent auf umgerechnet 657 Millionen Euro rechnet. Börsianer werteten aber positiv, dass das Unternehmen hierbei einen Wechselkurs von 100 Yen je Dollar zugrunde legte. Aktuell kostet die US-Währung etwa 112 Yen. In China lastete eine Warnung des Ministerpräsidenten Li Keqiang vor anhaltendem Gegenwind für die Wirtschaft seines Landes auf der Stimmung. Gleichzeitig deuteten Signale der chinesischen Notenbank darauf hin, dass die geplanten Geldspritzen zur Ankurbelung der Konjunktur kleiner ausfallen als erhofft. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.307,58 +0,5 Topix 1.620,28 +0,5 Shanghai 3.131,64 -2,2 CSI300 3.948,68 -2,0 Hang Seng 29.662,18 -0,5 Kospi 2.190,50 -0,5 Euro/Dollar 1,1156 Pfund/Dollar 1,2902 Dollar/Yen 111,87 Dollar/Franken 1,0204 Dollar/Yuan 6,7313 Dollar/Won 1.159,76 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)