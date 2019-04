MÄRKTE-Enttäuschende Firmenbilanzen drücken Asiens Börsen

Frankfurt/Tokio, 26. Apr (Reuters) - Angesichts enttäuschender Geschäftszahlen einiger High-Tech-Firmen ziehen sich Anleger aus den asiatischen Aktienmärkten zurück. Außerdem bereiteten ihnen die Wachstumsaussichten Kopfzerbrechen, sagte Tetsuro Ii, Chef des Vermögensverwalters Commons. "Die chinesische Konjunktur hat ihre Talsohle offenbar durchschritten. Die Anleger sind sich aber nicht sicher, wie stark die Erholung ausfallen wird." Der Nikkei-Index verlor am Freitag 0,2 Prozent auf 22.253 Punkte und die Börse Shanghai büßte 0,6 Prozent auf 3104 Zähler ein. Zu den größten Verlierern am japanischen Aktienmarkt zählte Anritsu mit einem Kursrutsch von 13 Prozent. Der Reingewinn des Mobilfunkindustrie-Ausrüsters fiel um 16 Prozent auf umgerechnet 60 Millionen Euro - doppelt so stark wie befürchtet. Die Papiere Advantest rutschten um knapp neun Prozent ab. Der Chipindustrie-Ausrüster rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Einbruch des operativen Gewinns um mehr als die Hälfte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 22.258,73 -0,2 Topix 1.617,93 -0,2 Shanghai 3.097,61 -0,8 CSI300 3.899,87 -1,1 Hang Seng 29.558,44 +0,0 Kospi 2.179,42 -0,5 Euro/Dollar 1,1137 Pfund/Dollar 1,2904 Dollar/Yen 111,66 Dollar/Franken 1,0202 Dollar/Yuan 6,7353 Dollar/Won 1.161,09 (Reporter: Hakan Ersen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)