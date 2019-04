MÄRKTE-Anleger in Asien in Kauflaune - Kein Handel in Japan

Frankfurt/Singapur, 29. Apr (Reuters) - Ein überraschend starkes Wirtschaftswachstum in den USA hat Investoren in Asien am Montag an die Börsen gelockt. Die Aktienmärkte in China, Hongkong und Südkorea legten zu. In Japan wird bis zum 6. Mai feiertagsbedingt nicht gehandelt. Die ermutigenden Zahlen vom Freitag zum Wachstum der US-Wirtschaft wirkten in Fernost noch nach. "Anleger sind froh über jede gute Nachricht bezüglich der konjunkturellen Entwicklung", sagte Analystin Joanne Goh von der DBS Bank in Singapur. Auf der anderen Seite gebe es nach wie vor viele Unsicherheiten mit Blick auf den Handelsstreit zwischen China und den USA sowie wegen des steigenden Dollars. Investoren warten zudem auf ein Treffen der US-Notenbank Fed in dieser Woche und Produktionsdaten aus China, um Anhaltspunkte zur künftigen Marschrichtung in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt zu bekommen. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.106,49 +0,7 CSI300 3.951,65 +1,6 Hang Seng 29.866,50 +0,9 Kospi 2.209,56 +1,4 Euro/Dollar 1,1159 Pfund/Dollar 1,2934 Dollar/Yen 111,61 Dollar/Franken 1,0192 Dollar/Yuan 6,7299 Dollar/Won 1.157,80 (Reporter: Andrew Galbraith und Patricia Uhlig, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168.)