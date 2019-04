MÄRKTE-Konjunktursorgen belasten Stimmung an Asien-Börsen

Berlin/Shanghai, 30. Apr (Reuters) - Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China haben die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten getrübt. Vor allem eine Abkühlung der Industrie in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft sorgte am Dienstag für Verunsicherung. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktien ohne Japan gab 0,5 Prozent nach. Die Daten deuteten darauf hin, dass in China noch länger Konjunkturpakete nötig seien, sagte Frances Cheung, Asien-Chefstratege bei der neuseeländischen Bank Westpac. Allerdings seien viele der Maßnahmen in der Volksrepublik auf die Binnenwirtschaft gerichtet, wie Änderungen bei der Mehrwertsteuer, sagte Kerry Craig, Stratege bei JP Morgan Asset Management. "Sie dürften keine großen Auswirkungen auf den Rest Asiens haben." In Japan war die Börse wegen eines Feiertags geschlossen; dort tritt am Dienstag Kaiser Akihito zurück und übergibt das Zepter an seinen Sohn Naruhito. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 3.071,21 +0,3 CSI300 3.907,59 +0,2 Hang Seng 29.737,27 -0,5 Kospi 2.205,72 -0,5 Euro/Dollar 1,1176 Pfund/Dollar 1,2934 Dollar/Yen 111,44 Dollar/Franken 1,0197 Dollar/Yuan 6,7406 Dollar/Won 1.167,40 (Reporter: Noah Sin, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)