MÄRKTE-Kaum Bewegung an Asien-Börsen - Feiertage in Japan und China

Sydney, 02. Mai (Reuters) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich nach dem Zinsentscheid in den USA kaum bewegt. Es gab wenig Impulse, zumal die Börsen in Japan und China wegen Feiertagen geschlossen blieben. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte notierte am Donnerstag 0,2 Prozent fester. Die Federal Reserve hatte am Mittwochabend der Forderung von US-Präsident Donald Trump nach einer Zinssenkung eine Absage erteilt und den Leitzins nicht angetastet. Zugleich kündigte sie an, bei geldpolitischen Entscheidungen "geduldig" agieren zu wollen. Dieses Schlüsselwort gilt als Fingerzeig, dass die Zentralbank vorerst keine weiteren Erhöhungen plant - aber eben auch keine Senkungen, wie sie Trump fordert. Die Hoffnung auf eine weiterhin ultralockere Geldpolitik hatte die Aktienmärkte weltweit seit Jahresbeginn nach oben getrieben. Damit es nun weitergehen könne, müsse es aber neue Antreiber geben, sagte Claudio Irigoyen, Volkswirt bei der Bank of America-Merrill Lynch. "Das ist nötig, um eine Antwort auf die traditionelle Frage zu finden: Ist es Zeit, zu verkaufen und zu gehen?" Dabei bezog er sich auf den Börsenleitspruch "Sell in May and go away". Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 29.894,38 +0,7 Kospi 2.212,85 +0,4 Euro/Dollar 1,1196 Pfund/Dollar 1,3041 Dollar/Yen 111,54 Dollar/Franken 1,0182 Dollar/Yuan 6,7337 Dollar/Won 1.165,63