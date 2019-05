MÄRKTE-Anleger an Asien-Börsen bleiben vor US-Konjunkturdaten in Deckung

Berlin/Sydney, 03. Mai (Reuters) - Die Aktienmärkte in Fernost haben sich zum Wochenschluss vor der Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten kaum bewegt. Der MSCI-Index für die asiatischen Aktienmärkte ohne Japan notierte 0,1 Prozent fester. Die Börsen in Japan und China waren wegen Feiertagen erneut geschlossen. Viele Investoren hielten sich vor der Bekanntgabe der neuen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt zurück. Sie erhoffen sich davon Hinweise, ob der Aufschwung in den USA anhält. "Es wird mehr als ein Auge darauf liegen, was der Bericht zur Lohnentwicklung aussagt", sagte Volkswirt David de Garis von der National Australia Bank. Die Aktienkurse haben weltweit in diesem Jahr kräftig zugelegt. Allein der S&P 500 in den USA gewann mehr als 16 Prozent. Ein weiterer Anstieg werde aber schwierig, sagen die Analysten bei Capital Economics voraus. Sie prognostizieren bis Weihnachten einen Rückgang des Index auf 2300 Punkte von derzeit knapp 2900 Zählern. Zugleich werde sich das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern auf ein Prozent im kommenden Jahr abkühlen, von 2,2 Prozent 2018. "Die Investoren sind immer noch zu optimistisch bei den Aussichten für das Gewinnwachstum der Unternehmen. Wenn die Firmenzahlen enttäuschen, denken wir, dass die Aktienkurse weltweit nachgeben." Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai Kein Handel CSI300 Kein Handel Hang Seng 30.038,77 +0,3 Kospi 2.200,89 -0,5 Euro/Dollar 1,1167 Pfund/Dollar 1,3032 Dollar/Yen 111,47 Dollar/Franken 1,0199 Dollar/Yuan 6,7337 Dollar/Won 1.169,70 (Reporter: Swati Pandey und Noah Sin, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)