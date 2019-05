MÄRKTE-Chinas Börsen unter Druck - Yen als sicherer Hafen gefragt

Frankfurt/Shanghai, 06. Mai (Reuters) - Anleger in China haben am Montag wegen des drohenden Scheiterns der Handelsgespräche zwischen Peking und Washington die Flucht ergriffen. Das wichtigste Börsenbarometer CSI300 und der Shanghai-Composite-Index brachen jeweils um mehr als sechs Prozent ein. Der Hang-Seng-Index in Hongkong rutschte um drei Prozent ab. In Japan und Südkorea blieben die Börsen wegen Feiertagen geschlossen. "An den Märkten wird die Situation jetzt neu bewertet, weil man bislang davon ausgegangen war, dass die Verhandlungen ihrem Ende zugehen", sagte Analyst Ken Cheung von der Mizuho Bank in Hong Kong. Am Wochenende war der Streit zwischen den USA und China um höhere Warenzölle eskaliert. US-Präsident Donald Trump hatte überraschend für kommenden Freitag eine Erhöhung von Importzölle für bestimmte chinesische Produkte auf 25 Prozent angekündigt. "Die große Frage ist nun, ob das eine von Trumps berüchtigten Verhandlungstaktiken ist oder ob es wirklich zu einer solch deutlichen Zollerhöhung kommen wird", sagte Analyst Nick Twidale vom Brokerhaus Rakuten Securities. "Falls es letzteres sein sollte, wird das weltweit auf die Börsen erheblichen Druck ausüben." Die chinesische Landeswährung Yuan fiel mit 6,7994 Dollar auf den niedrigsten Stand seit dreieinhalb Monaten. Als sicherer Hafen gefragt war hingegen der japanische Yen, der auf den höchsten Stand seit fünf Wochen kletterte. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei Kein Handel Topix Kein Handel Shanghai 2.894,42 -6,0 CSI300 3.675,20 -6,1 Hang Seng 29.145,53 -3,1 Kospi Kein Handel Euro/Dollar 1,1193 Pfund/Dollar 1,3121 Dollar/Yen 110,75 Dollar/Franken 1,0159 Dollar/Yuan 6,7790 Dollar/Won 1.170,62 (Reporter: Andrew Galbraith, Patricia Uhlig, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)