MÄRKTE-Handelssorgen drücken Stimmung an Asiens Börsen

Berlin/Sydney, 07. Mai (Reuters) - Die Furcht vor einer neuerlichen Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China hat die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten am Dienstag gedrückt. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 1,5 Prozent schwächer bei 21.924 Zählern. Es war der erste Handelstag nach zehn Feiertagen wegen des Thronwechsels in Japan. Die chinesische Börse notierte kaum verändert, nachdem sie am Montag die stärksten Verluste seit mehr als drei Jahren verzeichnet hatte. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag angekündigt, die Zölle für chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar auf 25 Prozent anzuheben und auch den Rest der chinesischen Einfuhren "bald" ins Visier zu nehmen. Dennoch hält China an dem Zeitplan fest, diese Woche eine Delegation zu einer neuen Gesprächsrunde in die USA zu schicken. Die Märkte seien sich immer noch nicht sicher, ob Trump mit seinen Zollerhöhungen Ernst mache und weit von einer Panik entfernt, sagte Naoki Iwami, Anleihe-Fondsmanager bei Whiz Partners in Tokio. "Wir werden sehen, wie sich die Gespräche diese Woche entwickeln." In Tokio gehörten die Aktien von Firmen mit großem China-Geschäft zu den Verlierern. Das traf besonders auf Baumaschinenhersteller und Maschinenbauer zu. Die Komatsu-Titel verloren mehr als zehn Prozent, die Yakasawa-Electric-Aktien gut sechs Prozent und die Fanuc-Papiere gut drei Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.923,72 -1,5 Topix 1.599,84 -1,1 Shanghai 2.894,86 -0,4 CSI300 3.680,03 -0,1 Hang Seng 29.188,89 -0,1 Kospi 2.174,93 -1,0 Euro/Dollar 1,1212 Pfund/Dollar 1,3122 Dollar/Yen 110,73 Dollar/Franken 1,0164 Dollar/Yuan 6,7686 Dollar/Won 1.167,27