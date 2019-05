MÄRKTE-Zollstreit belastet asiatische Börsen

Frankfurt/Tokio, 08. Mai (Reuters) - Anleger an den asiatischen Börsen haben sich wegen zunehmender Spannungen im Handelskonflikt zwischen China und den USA am Mittwoch zurückgezogen. In Tokio verlor der Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 21.561 Punkte, der breiter gefasste Topix-Index gab ebenfalls 1,7 Prozent ab. Auch an Chinas Börsen ging es abwärts: der Index in Shanghai lag 0,5 Prozent im Minus. "Die Aktienmärkte hatten eine optimistische Erwartungshaltung bei dem Handelsdisput und sich auf ein baldiges Verhandlungsergebnis eingestellt", fassten die Strategen von Goldman Sachs zusammen. Das plötzliche Wiederaufflammen der Spannungen verunsichere. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag per Twitter angekündigt, ab Freitag chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar mit einem Zollsatz von 25 Prozent zu belegen. Die Gespräche in Washington sind für Donnerstag und Freitag angesetzt. "Es ist aber schwer vorstellbar, dass die Differenzen in zwei Tagen überwunden werden", sagte Masahiro Ichikawa, Stratege beim Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui DS Asset Management. In Japan gerieten vor allem Technologiewerte unter die Räder. Aktien von TDK Corp und Hitachi fielen um 2,5 und 3,3 Prozent. Ein Gewinnrückgang zum Jahresanfang von Yamaha Motor ließ die Papiere um knapp vierzehn Prozent einbrechen. Japan Airlines verloren nach Medienberichten über eine Technikpanne und daraus resultierenden Flugverspätungen 3,6 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.567,19 -1,6 Topix 1.572,33 -1,7 Shanghai 2.912,26 -0,5 CSI300 3.695,56 -0,7 Hang Seng 29.098,43 -0,9 Kospi 2.171,04 -0,3 Euro/Dollar 1,1208 Pfund/Dollar 1,3074 Dollar/Yen 110,03 Dollar/Franken 1,0189 Dollar/Yuan 6,7655 Dollar/Won 1.168,35 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)