MÄRKTE-Handelsstreit macht Anlegern in Asien zu schaffen

Berlin/Tokio, 10. Mai (Reuters) - Die jüngste Runde im Handelsstreit zwischen den USA und China treibt Anlegern in Asien Schweißperlen auf die Stirn. In Tokio schloss der Nikkei-Index 0,3 Prozent schwächer bei knapp 21.345 Punkten. Auf Wochensicht ging es so stark abwärts wie seit Dezember nicht mehr. Die chinesischen Börsen gingen auf Achterbahnfahrt und notierten zuletzt fester. Am Freitag traten höhere US-Zölle für chinesische Produkte in Kraft, die Regierung in Peking kündigte umgehend Gegenmaßnahmen an. Einige Börsianer befürchten nun eine weitere Eskalation des Streits. "Das beste von jetzt an wäre es, wir bleiben bei den 25 Prozent Zöllen", sagte Michael Every, Experte für den asiatisch-pazifischen Raum bei der Rabobank. "Aber wenn China nicht einlenkt, kann es noch viel, viel schlimmer werden. Das kann über Zölle hinausgehen. Und über die Wirtschaft." Derzeit befindet sich eine chinesische Handelsdelegation in den USA, um über eine Beilegung des Konflikts zu sprechen. Das weckt bei einigen Investoren die Hoffnung, dass die Zollerhöhung doch noch rückgängig gemacht werden könnte, sollte ein Abkommen unterzeichnet werden. "Das wahrscheinlichste Ergebnis - bei dem wir eine Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent sehen - ist, dass sich beide Seiten auf eine Vereinbarung einigen, womöglich aber mit Verzögerung", sagte Jack Siu, Investmentstratege bei Credit Suisse in Hongkong. Bis es soweit sei, dürfte die Volatilität an den Börsen hoch bleiben. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.344,92 -0,3 Topix 1.549,42 -0,1 Shanghai 2.913,45 +2,2 CSI300 3.694,14 +2,6 Hang Seng 28.590,38 +1,0 Kospi 2.109,44 +0,4 Euro/Dollar 1,1225 Pfund/Dollar 1,3005 Dollar/Yen 109,72 Dollar/Franken 1,0142 Dollar/Yuan 6,8003 Dollar/Won 1.176,20 (Reporter: Hideyuki Sano, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)