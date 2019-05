MÄRKTE-Eskalation im Handelsstreit belastet Asiens Börsen

Shanghai/Berlin, 14. Mai (Reuters) - Die jüngste Eskalation im Handelsstreit zwischen China und den USA hat die asiatischen Börsen ins Minus gedrückt. Die Kurse fielen auf den tiefsten Stand seit dreieinhalb Monaten. In Tokio schloss der Nikkei 0,6 Prozent schwächer bei 21.067 Punkten. Etwas gestützt wurde die Stimmung durch die Äußerung von US-Präsident Donald Trump, er gehe weiter davon aus, dass die Handelsgespräche zum Erfolg führten. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte außerhalb Japans notierte 0,9 Prozent tiefer, nachdem er im Handelsverlauf um bis zu 1,25 Prozent gefallen war. In China gingen die Kurse auf Berg- und Talfahrt. Die US-Rhetorik im Zollkonflikt habe die Märkte verschreckt, das sei an den Schwankungen vom Montag deutlich geworden, sagte Prakash Sakpal, Asien-Experte bei ING in Singapur. Daran werde sich nichts grundlegend ändern, bis sich eine Lösung des Streits abzeichne. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.067,23 -0,6 Topix 1.534,98 -0,4 Shanghai 2.897,44 -0,2 CSI300 3.667,18 +0,0 Hang Seng 28.116,88 -1,5 Kospi 2.081,59 +0,1 Euro/Dollar 1,1234 Pfund/Dollar 1,2949 Dollar/Yen 109,55 Dollar/Franken 1,0062 Dollar/Yuan 6,8766 Dollar/Won 1.188,90 (Reporter: Andrew Galbraith, geschrieben von Christina Amann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1232 oder +49 30 2888 5168.)