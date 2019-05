MÄRKTE-Asiatische Börsen fester - China-Anleger setzen auf Konjunkturstützen

Frankfurt/Tokio, 15. Mai (Reuters) - Etwas sanftere Töne im Handelsstreit zwischen den USA und China haben die Investoren an den asiatischen Börsen am Mittwoch beruhigt. In Japan kletterte der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte um 0,6 Prozent auf 21.184 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index legte ebenfalls 0,6 Prozent zu. US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt von einem "sehr guten" Dialog mit China gesprochen. Finanzminister Steven Mnuchin will nach den Worten eines Sprechers erneut nach China reisen, um die Zollverhandlungen mit der Volksrepublik wiederaufzunehmen. Die Gespräche würden fortgesetzt. In China setzten Anleger nach schwachen Konjunkturdaten darauf, dass die Regierung in Peking wegen des sich zuspitzenden Handelsstreits mit den USA wohl nicht um Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft herumkommt. Der Shanghaier Index lag 1,8 Prozent höher. Die chinesische Industrie hatte im April weniger hergestellt als erwartet. Auch die Einzelhandelsumsätze stiegen mit 7,2 Prozent nicht so sehr wie erwartet. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.186,20 +0,6 Topix 1.544,15 +0,6 Shanghai 2.933,62 +1,7 CSI300 3.724,34 +2,2 Hang Seng 28.389,58 +1,0 Kospi 2.094,31 +0,6 Euro/Dollar 1,1205 Pfund/Dollar 1,2906 Dollar/Yen 109,64 Dollar/Franken 1,0088 Dollar/Yuan 6,8724 Dollar/Won 1.189,60 (Reporter: Anika Ross, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069-7565 1236 oder 030-2888 5168)