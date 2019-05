MÄRKTE-Börse Tokio im Minus - Shanghai im Aufwind

Frankfurt/Tokio, 16. Mai (Reuters) - Aus Furcht vor einer Abkühlung der Weltwirtschaft ziehen sich Anleger aus dem japanischen Aktienmarkt zurück. Enttäuschende Geschäftszahlen von Banken drückten am Donnerstag zusätzlich auf die Stimmung. Der Nikkei-Index verlor 0,7 Prozent auf 21.044 Punkte. Kopfschmerzen bereiteten Anlegern die am Mittwoch vorgelegten enttäuschenden US-Einzelhandelsumsätze, sagte Anlagestratege Hiroyuki Ueno vom Vermögensverwalter Sumitomo Mitsui. Zugleich verwies er auf die schwächelnde chinesische Konjunktur. Zu den größten Verlierern an der Tokioter Börse zählten die Finanzkonzerne Mitsubishi UFJ und Mizuho<84,11.T> mit Kursverlusten von bis zu 3,4 Prozent. Beide Unternehmen gaben sinkende Gewinne bekannt. Die Börse Shanghai gewann trotz einer Reihe enttäuschender Wirtschaftsdaten und des anhaltenden Zollstreits zwischen den USA und China 0,4 Prozent auf 2951 Punkte. Investoren setzten Börsianern zufolge auf neue Konjunkturprogramme der Regierung in Peking. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.062,98 -0,6 Topix 1.537,55 -0,4 Shanghai 2.943,70 +0,2 CSI300 3.729,66 +0,1 Hang Seng 28.289,11 +0,1 Kospi 2.067,69 -1,2 Euro/Dollar 1,1206 Pfund/Dollar 1,2838 Dollar/Yen 109,44 Dollar/Franken 1,0079 Dollar/Yuan 6,8755 Dollar/Won 1.190,70 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)