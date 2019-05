MÄRKTE-Zollstreit drückt Chinas Börsen - Nikkei im Plus

Frankfurt/Tokio, 17. Mai (Reuters) - Die verschärfte Rhetorik im Zollstreit mit den USA macht China-Anleger nervös. Die Börse Shanghai verlor am Freitag 2,1 Prozent auf 2894 Punkte. Auch aus der chinesischen Währung zogen sich Anleger zurück. Der Dollar stieg im Gegenzug um 0,4 Prozent auf 6,9105 Yuan und steuerte auf die psychologisch wichtige Marke von sieben Yuan zu. "Die Nachrichtenlage deutet eher auf Eskalation als auf Entspannung im Handelskonflikt hin", sagte Anlagestratege Rodrigo Catril von der National Australia Bank. Als Reaktion auf den US-Bann auf Produkte des chinesischen Netzwerk-Ausrüsters Huawei schlägt die Regierung in Peking patriotische Töne an. Die Entschlossenheit Chinas, die nationalen Interessen zu schützen sei "steinhart", hieß es in einem Leitartikel der "People's Daily", der Zeitung der regierenden Kommunistischen Partei. Angeführt vor einem Kurssprung bei Sony legte der japanische Nikkei-Index gegen den Trend 0,9 Prozent auf 21.250 Punkte zu. Der Elektronik-Konzern kündigte eine Kooperation mit dem US-Softwareanbieter Microsoft an sowie einen Aktienrückkauf im Volumen von umgerechnet 1,6 Milliarden Euro. Sony-Aktien stiegen daraufhin um zehn Prozent. Das ist der größte Tagesgewinn seit eineinhalb Jahren. Nachfolgend eine Übersicht mit den Kursveränderungen ausgewählter Aktienindizes und Währungen: Indizes Stand Veränderung in Prozent Nikkei 21.250,09 +0,9 Topix 1.554,25 +1,1 Shanghai 2.897,67 -2,0 CSI300 3.663,23 -2,2 Hang Seng 27.958,11 -1,1 Kospi 2.055,80 -0,6 Euro/Dollar 1,1178 Pfund/Dollar 1,2788 Dollar/Yen 109,62 Dollar/Franken 1,0094 Dollar/Yuan 6,9034 Dollar/Won 1.194,00 (Reporter: Hakan Ersen redigiert von Georg Merziger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 069 - 7565 1236 oder 030 - 2888 5168.)