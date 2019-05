MÄRKTE-Huawei-Sorgen bremsen Asiens Börsen

Tokio, 21. Mai (Reuters) - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des US-chinesischen Handelskonflikts nach den jüngsten Sanktionen gegen Huawei haben die asiatischen Börsen belastet. In Tokio gab der Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 21.219 Zähler nach. Der MSCI-Index für die asiatischen Märkte ohne Japan lag 0,2 Prozent im Plus. “Es sieht so aus, als ob der Handelskrieg zunehmend zu einem Technologie-Krieg wird”, sagte Seema Shah, Investmentstratege bei Principal Global Investors in London. “Je weiter sich dieser Trend entwickelt, desto größer werden die Kollateralschäden - besonders in Asien und den USA, aber die Folgen werden weltweit zu spüren sein.”

Die US-Regierung hat am Montag Huawei Aufschub von 90 Tagen gewährt. In China legten daraufhin die Kurse spürbar zu. Der Index der Börse Shanghai notierte 1,7 Prozent fester, der CSI300 stieg knapp zwei Prozent. Besonders die Aktien von Huawei-Zulieferern gehörten zu den Gewinnern.

Am Devisenmarkt bewegten sich die Kurse kaum. Der Yen gab etwas nach, der Dollar kostete 110,20 Yen. Der Euro notierte mit 1,1165 Dollar in etwa auf dem Niveau des Vortages. Der Schweizer Franken wurde mit 1,0094 Dollar beziehungsweise 1,1272 Euro gehandelt.